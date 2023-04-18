БК ЛЕОН и ФК «Деньги» продолжат сотрудничество

Букмекерская компания ЛЕОН и футбольный клуб “Деньги”, выступающий в медийной футбольной лиге, продолжат сотрудничество. Об этом было объявлено на большой пресс-конференции, которая прошла 17 апреля в МИЦ Россия сегодня.

В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера будет присутствовать на игровой форме футболистов, также партнеры планируют большое количество активностей в соцсетях.

Экспертом на пресс-конференции выступил директор футбольного клуба “Сатурн” Роман Широков, который рассказал о том, почему нельзя сравнить профессиональный спорт с медиафутболом. В рамках дискуссии президент ФК “Деньги” Станос и Роман Широков договорились о товарищеском матче между ФК “Сатурн” и ФК “Деньги”. БК ЛЕОН выступит партнером этого мероприятия. Дата будет объявлена позже.

На пресс-конференции футбольный клуб “Деньги” презентовал форму на предстоящий сезон и познакомил с новичками команды. Кроме того, на пресс-конференции присутствовал президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов и технический директор Дмитрий Кортава, с которыми обсудили итоги жеребьевки на третий сезон, а также новые правила МФЛ.

Президент ФК “Деньги” Станос:

“Мы рады продолжить сотрудничество с БК ЛЕОН. Это компания, которая давно на рынке и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Мы смотрим в новый сезон и надеемся, что с партнером реализуем много интересного и улучшим все показатели, у нас все для этого есть”.

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

“Год назад медиафутбол ворвался в инфопространство и захватил внимание общества. Есть все основания полагать, что медиа спорт будет только развиваться. Эта тенденция довольно устойчива, мы видим, что сейчас запустили баскетбольную медиалигу. Мы, как современная и развивающаяся компания, не можем игнорировать тренды. С ФК “Деньги” будем сотрудничать уже второй сезон. С помощью клуба мы привлекаем новую аудиторию, присутствует в инфополе. Это два ключевых фактора, на которые мы ориентируемся в сотрудничестве с клубами. Уверена, что в новом сезоне мы будем продолжать улучшать наши показатели”.