Прогноз аналитиков 1XBET на ответные матчи четвертьфинала ЛЧ

Первые раунды четвертьфинала Лиги Чемпионов получились крайне богатыми на события: “Манчестер Сити” одержал уверенную победу над мюнхенской “Баварией”, забив 3 мяча, “Бенфика” не смогла дать отпор “Интеру”, проиграв на своем поле, “Милан” второй раз к ряду обыграл “Наполи”, а мадридский “Реал” победил “Челси” на Сантьяго Бернабеу. Аналитики компании 1XBET подготовили для вас прогнозы на решающие матчи стадии ¼ финала Лиги Чемпионов, которые состоятся уже на этой неделе.

“Наполи” – “Милан” 19.04 в 01:00

“Наполи” проводит безупречный сезон, в котором клуб уже точно гарантировал себе победу в чемпионате Италии. Теперь же весь фокус команды на Лиге Чемпионов, где дела обстоят не совсем комфортно: в первом матче “Наполи” минимально уступили Милану в гостях (0:1). К ответной игре после травмы вернется Виктор Осимхен, который усилит атакующую мощь “Наполи” и вернет надежду на проход в полуфинал.

“Милан” в первом матче одержал минимальную победу на своем поле и теперь готовится к ответной встрече в Неаполе. Команде уже нечего терять: вылетели из Кубка Италии на стадии ⅛ финала, в чемпионате им уже не догнать “Наполи”. Поэтому подопечные Стефано Пиоли отдадут все свои силы, чтобы пробиться как можно дальше в Лиге Чемпионов и им это вполне под силу. В гостевых встречах еврокубка “Милан” показывает неплохие результаты: одно поражение в пяти последних встречах (2 победы, 2 ничьи).

“Неполитанцам” необходимо забивать с первых минут, чтобы взять игру под свой контроль, а “Милан” в свою очередь будет играть от обороны и попытается подловить соперника на контратаке, потому что даже ничейного результата будет достаточно для прохода в полуфинал.

Наш прогноз:

Ничья или победа “Милана” – 2.08

“Челси” – “Реал Мадрид” 19.04 в 01:00

Лондонский “Челси” крайне плохо проводит свой сезон. Тренеры меняются один за другим, а результаты те же. Недавно вставший у руля Фрэнк Лэмпард пытается что-то сделать с огромным количеством игроков, но пока безуспешно: три поражения в трех встречах. Теперь же камбек против мадридского “Реала” на Стэмфорд Бридж звучит как фантастика, тем не менее, клуб уже провалил сезон и продолжает борьбу только в Лиге Чемпионов и попытается совершить сенсацию, обыграв “Реал”.

Мадридский “Реал”, являясь действующим чемпионом турнира, морально готовится к встрече с командой Хосепа Гвардиолы в полуфинале. “Сливочные” уже не претендуют на чемпионство в Ла Лиге, а выиграть Лигу Чемпионов подопечным Карло Анчелотти вполне по силам. Уверенная победа над “Челси” в первой встрече дает королевскому клуба прекрасные шансы на проход в полуфинал. Несмотря на то, что из-за травм, скорее всего, не смогут помочь Винисиус и Кроос, “Реал” может одержать минимальную победу в гостях, благодаря своему лидеру в атаке в лице Карима Бензема.

Мадридский “Реал” показал в первой встрече, что в еврокубках они выглядят гораздо лучше “Челси”. Лондонский коллектив будет вынужден рисковать и пытаться забить быстрые мячи, что в свою очередь даст возможность и пространство для мадридского “Реала”. Да и у “синих” нет побед на домашнем стадионе уже в четырех встречах к ряду, что не дает моральную поддержку.

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Наш прогноз:

Победа “Реала” – 2.48

“Интер” – “Бенфика” 20.04 в 01:00

“Интер” уже готовится к итальянскому полуфиналу после гостевой победы над “Бенфикой” (0:2). Подопечные Симоне Индзаги сконцентрированы только на Лиге Чемпионов после триумфального выступления “Наполи” в Серии А. “Интер” играет очень надежно и дисциплинированно в защите, что не позволяет сопернику развернуться в атаке. При этом, итальянский клуб также опасно действует и в нападении, создавая больше опасных моментов, чем соперник. Это и доказывает счет в первом матче четвертьфинала.

“Бенфике” для выхода в полуфинал необходимо выигрывать игру с преимуществом как минимум в три мяча, что выглядит маловероятно в гостевой встрече. Вдобавок, португальский клуб в 5 из 6 случаях покидал Лигу Чемпионов именно на стадии четвертьфинала. У “Бенфики” практически нет шансов на выход в полуфинал, тем более против одного из лучших оборонительных клубов Лиги Чемпионов.

После домашнего поражения “Бенфика”, скорее всего, отдаст все силы на удержания первого места в Чемпионате Португалии, потому что “Интер” умеет “сушить” матчи, что было доказано на стадии ⅛ против “Порту”, которому не удалось распечатать ворота итальянского клуба за два матча.

Наш прогноз:

Победа “Интера” – 2.19

“Бавария” – “Манчестер Сити” 20.04 в 01:00

“Бавария” возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, но всего лишь с отрывом на два очка от дортмундской “Боруссии”. После ухода Нагельсманна из клуба мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, проиграли с разгромом в Манчестере, а на прошлых выходных не смогли обыграть аутсайдера лиги в лице “Хоффенхайма” на Альянц Арене. А теперь “Баварии” необходимо попытаться хотя бы не опозориться в родных стенах против “Манчестер Сити”, потому что обыграть нынешнюю команду Пепа Гвардиолы с разницей в три мяча звучит невозможным.

“Манчестер Сити” проводит замечательный сезон, продолжая борьбу на трех фронтах: гонка за титул АПЛ, полуфинал Кубка Англии и также на 90% гарантировала себе еще один полуфинал в Лиге Чемпионов, добившись комфортной победы в домашней встрече над “Баварией”. Однако, в гостевых матчах ЛЧ “горожане” показывают скромную игру, одержав всего одну победу в шести встречах.Также стоит отметить, что команда Пепа Гвардиолы не имеет существенных кадровых потерь, а сами игроки настроены дожать “Баварию” и в гостях.

В первой встрече английский клуб выглядел более активным и вынуждал мюнхенцев допустить ошибку, благодаря чему сумели забить второй и третий мяч во втором тайме с разницей в шесть минут, тем самым, решив судьбу этого противостояния. Поэтому, разгромить такой “Сити” выглядит невозможной задачей. Однако, не проиграть своему сопернику в родных стенах мюнхенцам вполне по силу.

Наш прогноз:

Ничья – 3.92