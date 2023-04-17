КХЛ популярнее НХЛ, «Бостон» Орлова – фаворит, а на «Сан-Хосе» ставили чаще всего: БЕТСИТИ – об итогах регулярки НХЛ

БЕТСИТИ рассказывает о ставках на НХЛ.

Сегодня ночью, 18 апреля, пройдут первые матчи плей-офф НХЛ. Перед стартом Кубка Стэнли букмекерская компания БЕТСИТИ подводит главные итоги регулярного сезона.

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Самыми популярными среди игроков БЕТСИТИ стали команды из Калифорнии. 8.7% от всех ставок на матчи НХЛ пришлись на игры двух клубов «Золотого штата» – «Сан-Хосе» (4.6%) и «Лос-Анджелес» (4.1%). Тройку замкнул «Ванкувер» (3.9%). Следом за ним расположились «Каролина» (3.8%) и «Вашингтон» (3.7%).

Фаворитами в борьбе за чемпионство игроки БЕТСИТИ видят «Бостон». На победу «Брюинз» по долгосрочной линии пришлись 27% ставок. У их ближайшего преследователя – «Каролины» – 18%. В тройку фаворитов игроков БЕТСИТИ также попал «Колорадо» – 15%.

Мнения игроков и аналитиков БЕТСИТИ совпали. Букмекеры также видят эти три команды главными претендентами на Кубок Стэнли. Победа «Бостона» оценивается коэффициентом 5.00. Шансы «Каролины» и «Колорадо» равны – 8.00.

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В компании рассказали о самых крупных выигрышах игроков. Возглавил список выигрыш с матча «Филадельфия» – «Сент-Луис». Игрок поставил 5 322 263 рубля на то, что «Флайерз» забросят пять и более шайб. Коэффициент составил 1.72. Гол нападающего Оуэна Типпетта за 40 секунд до сирены сделал счет 5:1 в пользу хозяев и принес игроку БЕТСИТИ огромный выигрыш – 9 106 923 рубля.

В БЕТСИТИ сравнили регулярные сезоны НБА и КХЛ по обороту ставок. Отечественный хоккей оказался более привлекательным для игроков. На КХЛ пришлось 52% ставок, а на заокеанскую лигу – 48%.

Самый популярный рынок ставок на НХЛ – тоталы. На тоталы больше и меньше пришлись 40% ставок. На основные исходы – 1х2 – ставили еще 21% игроков. Делать ставки на события в периодах предпочли 19% клиентов БЕТСИТИ.

Старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров сравнил интерес игроков к НХЛ в прошлом и нынешнем сезоне:

«В этом сезоне оборот ставок на НХЛ в прематче вырос на 25%, а в лайве — на 60%. Больше всего наши игроки ставят на тотал, основной исход и периоды».