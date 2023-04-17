Экспресс на Лигу чемпионов принес клиенту BetBoom 1 184 297 рублей! Эти события могут зайти и в ответных матчах

Клиент BetBoom выиграл 1 184 297 рублей с успешного экспресса-двойника на Лигу чемпионов:

✅ «Милана» забил «Наполи» перед самым перерывом. Ответный матч уже завтра «Наполи» пропускает от «Милана» в 7 (!) последних домашних матчах. Кэф на индивидуальный тотал «Милана» больше 0,5 в линии BetBoom − 1.63.

✅ «Реал» забил «Челси» еще в первой половине первого тайма. Это продолжение серии: в последних пяти матчах Мадрид забивает до перерыва. Индивидуальный тотал этой команды больше 0,5 в первой половине игры оценивается коэффициентом 1.96.

Напомним, что в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Ежедневно букмекер составляет пять экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1.15. Все подробности по ссылке: https://betboom.ru/actions/dayexpress