Чемпион по дрифту стал амбассадором 1xBet

Спонсор спортивных эмоций компания 1xBet подписала соглашение с чемпионом Казахстана по дрифту Андреем Леоновым. Казахстанский пилот гоночной команды DEF TEAM стал амбассадором одной из ведущих беттинг-компаний мира.



Леонов является одним из самых известных и титулованных гонщиков страны. Помимо множества побед на чемпионатах по дрифту, Андрей имеет в запасе ряд других спортивных достижений: казахстанец является мастером спорта по тяжелой атлетике, а также кандидатом на мастера спорта по пауэр-лифтингу и вольной борьбе.

16 апреля Леонов стартовал в новом сезоне чемпионата Казахстана по дрифту, заезды проходили на автодроме СТК Sokol. В этот день гости смогли понаблюдать за шикарными заездами участников и прочувствовать всю атмосферу гоночной культуры.

“Для меня является огромной честью представлять компанию с мировым именем, которая уже помогла тысячам казахстанцев воплотить свои мечты в жизнь. 1XBET – динамичная компания, которая лидирует в своей отрасли и не останавливается на достигнутом, постоянно ставит перед собой новые задачи, цели, высоты. В этом стремительном движении мы очень похожи. Верю, что наше сотрудничество будет успешным и очень интересным!”, – сказал Леонов

“Сотрудничество между сторонами предусматривает различные совместные активности, рассчитанные на увеличение популярности брендов – и нашего, и Андрея. Уже в ближайшее время поклонники гоночной культуры могут рассчитывать на интересные конкурсы и акции с участием казахстанского пилота”, – заявили в свою очередь представители 1xBet.

Напомним, что уже много лет 1xBet активно поддерживает спорт в Казахстане. Компания имеет соглашения с ведущими футбольными клубами страны, с крупнейшим бойцовским промоушеном центральной Азии Octagon League, а также выступила партнером чемпионата Казахстана по дрифту.