Olimpbet — генеральный партнер вечера профессионального бокса в Уфе

18 апреля Уфа примет вечер профессионального бокса. Букмекерская компания Olimpbet стала генеральным партнером турнира, организованного промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions и Федерацией бокса России. Главное событие вечера — шестираундовый поединок в тяжелом весе между Марком Петровским и Владиславом Вишевым.

Покровский — чемпион мира 2021 года в тяжелом весе среди любителей — дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2022-го и начал новый этап карьеры с серии из трех побед, в том числе две нокаутом. В феврале этого года Марк оказался сильнее Абрахама Табула из Ганы: судьи единогласно признали Покровского победителем.

Владислав Вишев провел больше боев в профессиональном боксе — пять, однако последняя встреча в марте прошлого года закончилась для спортсмена неудачно: он проиграл Виталию Кудухову. Поклонников бокса ждет красивый поединок, в котором каждому из бойцов есть что доказать аудитории.

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