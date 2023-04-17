Fonbet — новый титульный партнер Кубка Казахстана по футболу

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Букмекерская компания Fonbet заключила партнерское соглашение с Профессиональной футбольной лигой Казахстана. Турнир получит название FONBET  Кубок Казахстана по футболу.

О подписании было объявлено на пресс-конференции с участием Президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохуса Шоха и официального представителя букмекерской компании Fonbet в Республике Казахстан Сергея Анохина. 

 Рохус Шох, Президент Профессиональной футбольной лиги:

— Мы очень рады, что ПФЛК получила такого надежного крупного партнера, как Fonbet. Эта компания имеет международный статус, а также безупречную репутацию в бизнес- и спортивном сообществе. Fonbet зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в партнерстве с ведущими спортивными турнирами и мировыми топ-клубами. 

Подписание соглашения станет новым этапом развития ПФЛК в коммерческой плоскости. Контракт позволит значительно увеличить финансовые дивиденды клубам от участия в Кубке и Суперкубке Казахстана.

Особо хочу подчеркнуть, что работой по данному контракту занималась не только ПФЛК, но и сами клубы, в лице Совета Лиги. Так что, подписание столь мощного партнера – это общая заслуга лиги и клубов.

Сергей Анохин, официальный представитель букмекерской компании Fonbet в Казахстане:

— Для нашей компании важно разделять с партнерами одни ценности. Это рост популярности футбола в стране и вовлечение в занятие спортом как можно большего числа людей. Fonbet впервые заключает партнерское соглашение в футбольном направлении в Республике Казахстан. Мы абсолютно уверены в своих силах, так как имеем огромный опыт работы по всему миру и штат профессионалов, реализовавших ряд крупных проектов. 

Совместно с ПФЛК мы намерены на порядок повысить качество ТВ-трансляций Кубка Казахстана, привлечь медиа-сообщества и лидеров мнений для популяризации турнира. У нас долгосрочные планы, сейчас могу анонсировать небывалое ранее масштабное шоу на Финале Кубка.

Ближайшие матчи FONBET Кубка Казахстана состоятся 19-го апреля в 8 городах Республики.

 

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