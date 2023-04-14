Продажа ставки принесла клиенту Olimpbet почти 3 миллиона рублей!

Клиент Olimpbet собрал экспресс из 18 событий разных чемпионатов и стал миллионером! Счастливчик вовремя продал рискованный купон и увеличил сумму ставки в 100 раз.

Беттор собрал футбольный экспресс из 18 событий с общим коэффициентом 426.45. Он поставил на победу одной из команд (7 событий в чемпионатах Греции, Испании, Нидерландов, Португалии, Саудовской Аравии, Турции и Франции), тотал больше 1,5 (5 событий в Германии, Греции, Испании, России) и то, что забьет один из соперников (4 события в Болгарии, Греции, Франции и Чехии) или обе команды (1 — Англия). В экспрессе была только одна комбинированная ставка — победа «Зенита» и обе забьют — в игре с «Локомотивом».

В некоторых случаях все сразу пошло по плану: например, в РПЛ «Краснодар» в матче с «Нижним Новгородом» пробил общий тотал больше 1,5 за 14 минут. Однако другие результаты в лайве не устроили клиента, и в итоге он продал ставку. Как выяснилось позже, не зря. Два события проиграли: «Аль-Наср» не справился с «Аль-Фейха», а «Марсель» — с «Лорьяном» (оба матча 0:0). Таким образом, итоговый коэффициент экспресса составил 99.65, а функция продажи (кэшаут) принесла клиенту Olimpbet 2 989 358 рублей при ставке в 30 000 рублей!

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