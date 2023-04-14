«От народной любви – к мировым достижениям»: Olimpbet окажет поддержку настольному теннису в Казахстане

14 апреля в Центре настольного тенниса Астаны объявили о начале сотрудничества Федерации настольного тенниса РК и ведущего казахстанского букмекера Olimpbet. Соглашение послужит развитию настольного тенниса в Казахстане и как олимпийского вида спорта, и как доступного массового

Olimpbet поддержит проведение различных республиканских турниров. По словам генерального секретаря ФНТ Данила Пака, благодаря партнерству с БК, стимул получит развитие настольного тенниса в регионах страны. Будет приобретаться современное оборудование, экипировка для тренировок и игр. Чаще будут проводиться тренерские курсы и мастер-классы для наставников из небольших городов страны.

В Olimpbet рассказали, что сотрудничество с Федерацией настольного тенниса является последовательным продолжением миссии компании – развитие спортивной индустрии Казахстана. БК уже оказывает масштабную поддержку многим национальным федерациям и лигам, выступает титульным спонсором ведущих профессиональных клубов.

«Как казахстанский букмекер мы с большим вниманием относимся к состоянию спорта в нашей стране. И прекрасно знаем, какой народной любовью пользуется у нас настольный теннис. В него играют и детвора во дворе, и глава государства во время официальных визитов. Этот спорт доступен практически каждому – в нем при наличии таланта можно достичь стремительных успехов. И мы в Olimpbet будем делать все возможное, чтобы наше сотрудничество с федерацией помогло зажечь новые казахстанские звезды настольного тенниса», – сказал директор по внешним коммуникациям Olimpbet Андрей Жарков.

Как подчеркнул вице-президент ФНТ Ильсияр Канагатов, примечательно, что совместный путь федерации и Olimpbet начинается в преддверии чемпионата мира по настольному теннису в ЮАР, где выступят лучшие спортсмены Казахстана. И собравшиеся выразили надежду, что всесторонняя поддержка – и со стороны федерации, и от лидера рынка в своей сфере – вселит в них большую уверенность, и этот год станет по-настоящему прорывным для настольного тенниса в стране.