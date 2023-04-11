Прогноз аналитиков 1XBET на четвертьфинал ЛЧ.

Лучший клубный чемпионат возвращается к нам после недолгой паузы. Нас ожидает 8 крайне интересных битвы за попадание в полуфинал: “Бенфика” – “Интер”, “Манчестер Сити” – “Бавария”, “Милан” – Наполи”, “Реал Мадрид” – “Челси”. Первые матчи пройдут уже на этой неделе и нужно быть готовым.

“Бенфика” – “Интер” 12.04 в 01:00

Скорее всего это самая неинтересная вывеска ¼ финала, если Вы являетесь фанатом “Интером” или “Бенфики”. Португальский клуб, как нам кажется является явным фаворитом встречи и это не только наши догадки. Аналитики 1XBET отдают предпочтение именно “Бенфике” – 2.20 против 3.76 на “Интер”.

У обеих команд имеются травмированные игроки. Дракслер и Отаменди у “орлов” весомая потеря в классе, но не такая, как потеря ключевых футболистов у “нерадзурри”. У итальянцев скорее всего не выступят в первом матче Чалханоглу и Шкриньяр. Стоит отметить еще один интересный момент касательно данного матча. Команды встречались дважды, играя в ⅛ Кубка УЕФА в далеком 2004 году, когда классы команд были абсолютно разные.

Сейчас же, желая добавить данный матч себе в список для ставки, можно заметить – “Интер” не выигрывает уже 6 матчей к ряду, чередуя ничейные результаты с поражениями. Португальцы же наоборот имели восьмиматчевую беспроигрышную серию, пока не оступились в крайнем матче против “Порту”. Мы абсолютно не верим в успех итальянцев в гостевом матче против “Бенфики”.

Наш прогноз:

Победа Бенфики – 2.20

“Манчестер Сити” – “Бавария” 12.04 в 01:00

Матч, который точно считается лучшей вывеской нынешнего розыгрыша ЛЧ в принципе. Классическое противостояние двух невероятно сильных коллективов, которые разносят своих соперников без особого сопротивления. Мы даже представить не можем, что творится в головах у тренеров при разборе своего оппонента такого класса.

Обе команды проводят почти похожие сезоны: борются за чемпионства в чемпионатах, играют в ЛЧ, обладают невероятным атакующим потенциалом. Единственное, что “Бавария” уже успела “слить” матч в Кубке Германии, чтобы оставить силы на остаток сезона, а англичанам еще предстоит решить этот вопрос.

Начиная разбор команд, не покидала мысль о том, что данный сезон ознаменован уникальным выступлением Эрлинга Холанна как в ЛЧ, так и Чемпионате Англии. Однако, выступая против “Баварии” норвежец, будучи игроком “Боруссии”, не смог одержать ни одной победы. 5 голов в 6 матчах при 6 поражениях. Сможет ли Пеп Гвардиола подарить Эрлингу вкус победы над Баварией? Наши аналитики считают, что сможет, ведь коэффициент на победу “Манчестер Сити” составил 1.77. Вера в “Баварию” остановилась на отметке 4.64 коэффициента.

Что касается мюнхенцев, то как гром среди ясного неба на всех обрушилась отставка главного тренера Юлиана Нагельсманна. По каким причинам, конечно, никто никогда не узнает, но в бой против англичан команду поведет невероятный Томас Тухель. Главный плюс его назначения – он обыгрывал “Манчестер Сити” в финале ЛЧ вместе с “Челси”. Нам также кажется, что Тухель очень хорошо вписывается под амплуа “тренер-спасатель”. Изменение планов на игру, атмосферы в команде – всё это приносит результат уже в ближайшее время. Победа над сильной “Боруссией”, когда команда забивает 3 гола за полчаса, тому показатель. Мы склонны думать, что будет ничья и всё решится во втором матче.

Компания 1XBET также думает, что в матче очень сложно выбрать команду-победительницу, поэтому специально подготовила акцию “Ставка без риска”. Участвуйте в акции и не волнуйтесь, если Ваш выбор оказался ошибочным. 1XBET вернет до 5 000, если ставка не зайдет

Наш прогноз:

Ничья – 4.24

“Милан” – “Наполи” 13.04 в 01:00

Итальянское дерби в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Одна итальянская команда точно попадает в полуфинал, а учитывая жребий – победившая команда выходит на победителя пары “Бенфика” – “Интер”. Шансы увидеть итальянскую команду в финале очень высока.

“Наполи” уже решил судьбу чемпионства в Италии на 99% и ожидают конец сезона, когда им дадут заветный кубок. По данной причине можно ожидать полную концентрацию на Лиге Чемпионов. Неаполитанцы проводят идеальный сезон по распределению сил. Прекрасно проведя начало и середину сезона, команда может не усложнять себе жизнь в практически ничего не решающих матчах Серии А. Так они и поступили, сыграв с “Миланом” в недавней встрече. Проиграли 4-0, но проверили какие-то заготовки, пощупали миланцев и точно приедут на “Сан Сиро” уже совсем с другим настроем. Стоит отметить факт того, что в списках травмированных числится одна из звезд нынешнего “Наполи” – нигериец Осимхен. Главный бомбардир команды и один из лидеров европейской таблицы забивающих получил травму бедра. Насколько она серьезна и будет ли принимать участие Виктор в матче – неизвестно.

“Милану” же нечего терять. Команда борется за место в ЛЧ в чемпионате и имеет одного из самых неудобных соперников в ¼ финала. Коллективы встречаются очень часто в Италии и не могут удивить друг друга чем-нибудь особенным. Несмотря на домашний матч, аналитики не дают предпочтение хозяевам. 2.88 против 2.67 на неаполитанцев. Мы считаем, что “Наполи” катком пройдет по “Милану” в двух матчах, даже при отсутствии главного забивалы Осимхена.

Наш прогноз:

Победа Наполи – 2.67

“Реал Мадрид” – “Челси” 13.04 в 01:00

Главный матч второго дня четвертьфиналов пройдет в Мадриде. На “Сантьягу Бернабеу” в гости к “Реалу” приедет банда из Лондона. В банде на данный момент 34 человека и новый старый главарь в лице Фрэнка Лэмпарда. “Синие” приезжают в Испанию в статусе темной лошадки и, наверное, главным аутсайдером ЛЧ на данный момент. Избавившись от Грэмма Поттера, который не смог показать волшебство, на помощь пришел бывший тренер и игрок Фрэнки. Он уже успел вывести команду на матч против “Вульверхэмптона” и, честно говоря, разница уже видна. К сожалению, только с худшей стороны. Абсолютно блеклый матч и поражение от “волков” 1-0

“Королевский” клуб также провел не очень хорошую встречу против “Вилльярреала”, потерпев поражение 2-3. Команда формально уже не борется за победу в Ла Лиге и нацелена забрать два трофея – кубок Испании и “ушастого”. «Реал Мадрид» в прошлом году выиграл Лигу Чемпионов и теперь стремится продолжить свою успешную серию. Команда под руководством “Папы Карло” находится в хорошей форме и готова показать свое мастерство на поле.

Однако, «Челси» является серьезным соперником именно из-за назначения нового тренера. Большое количество игроков в составе может сыграть на руку “синим”. Подготовиться к каждому игроку практически нереально. Нам кажется, что команды будут играть в открытый футбол, где всё решится из-за удачи одних и неудачи других.

Наш прогноз:

Победа Реала – 1.76

Поддерживайте своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций компанией 1XBET!