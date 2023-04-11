«Манчестер Сити» – «Бавария»: 70% игроков БЕТСИТИ предрекают победу команды Гвардиолы

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11 апреля «Манчестер Сити» дома сыграет с «Баварией» в 1/4 Лиги чемпионов. Начало – в 22:00.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла восемь последних встреч. В шести из них «Ман Сити» забивал больше двух мячей. Статистика личных встреч также в пользу «Сити». «Горожане» обыграли «Баварию» в двух последних матчах: 1:0 и 3:2.

«Бавария» сейчас нестабильна. Команда сменила тренера и вылетела из Кубка Германии. Томасу Тухелю пока непросто в Мюнхене. Эксперты уверены в успехе его соперника.

На победу «Ман Сити» аналитики БЕТСИТИ предлагают поставить за котировку 1.63. Ничью оценивают в 4.30. Успех «Баварии» идет в линии за 5.50.

Игроки тоже предпочитают ставить на команду Гвардиолы: 70% ставок приходятся на «Ман Сити» и 22% – на «Баварию». Оставшиеся 8% ставок бетторы решили загрузить на ничью.

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