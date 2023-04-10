BetBoom разыгрывает 2 миллиона фрибетов, iPhone 14 Pro и PlayStation 5 за прогнозы на Лигу чемпионов!

Лига чемпионов возвращается! Думаешь, что сможешь предсказать события в предстоящих матчах? Тогда участвуй в акции от BetBoom, в которой разыграют 2 миллиона фрибетов, iPhone 14 Pro и PlayStation 5. Акцию поделят на четыре этапа и Гран-при, на первом разыграют 400 000 фрибетов.

Как победить?

Авторизуйся в BetBoom Делай ставки на футбол на общую сумму от 1000 ₽ с коэффициентом от 1.30 Оставляй прогнозы на матчи ЛЧ на странице акции https://betboom.ru/actions/champions23 до 11 апреля (дата окончания первого этапа) За каждый верный прогноз ты получишь 1 балл, который умножится на коэффициент 2 (в следующих этапах баллы будут умножаться на кэфы 3, 4 и 5) Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге

За расположением в рейтинге можно следить на сайте https://betboom.ru/actions/champions23. Призовой фонд за первый этап − 400 000 фрибетов, поделят поровну между топ-200 прогнозистами 13 апреля.

Даты следующих этапов:

Второй − 13-18 апреля, итоги 20 апреля

Третий − 20 апреля-9 мая, итоги 11 мая

Четвертый − 11-16 мая, итоги 18 мая

Гран-при

Главные призы − PlayStation 5, iPhone 14 Pro и 400 тысяч фрибетов, уйдут в гран-при финале топ-40 прогнозистам по итогам всех четырех этапов. Вот как будут распределены призы внутри него:

1 место − iPhone 14 Pro

2 − PlayStation 5

3-40 место − поделят 400 000 фрибетов

Итоги гран-при объявят 18 мая. Подробности на сайте https://betboom.ru/actions/champions23.