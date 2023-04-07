БК LEON стала партнером ФК «Иртыш»

Футбольный клуб «Иртыш» объявил о начале сотрудничества с букмекерской компанией LEON. Во второй половине сезона 22/23 БК LEON будет генеральным партнером клуба.

В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера появится на игровой форме футболистов, а также будет представлен на рекламных поверхностях стадиона. Партнеры планируют проводить совместные активности для болельщиков в ФК «Иртыш».

Президент ФК «Иртыш» Сергей Новиков:

«Футбольный клуб «Иртыш» — региональный, современно развивающийся клуб. В Омске много масштабных спортивных проектов, в том числе связанных с футболом. Приятно, что теперь мы будем их реализовывать вместе с нашими друзьями из букмекерской компании LEON. В ходе общения с представителями LEON стало понятно, что наши взгляды на футбол, его развитие и формирование футбольной культуры совпадают. Это очень ценно — двигаться вперед вместе с людьми, с которыми ты на одной волне. Нет сомнений, что сотрудничество с такой известной компанией, как LEON, придаст ФК «Иртыш» новый импульс, а наши болельщики оценят совместные интересные активации с LEON».

Пресс-атташе БК LEON Никита Альбинский:

«Сегодня для нас большой день, мы официально объявляем о старте сотрудничества с футбольным ФК «Иртыш». «Иртыш» — клуб с богатой историей, который заинтересован в сотрудничестве с нами. Клуб постоянно развивается и пробует что-то новое. ФК «Иртыш» имеет большие планы, которые мы с удовольствием дополним своими идеями и совместными активациями. Уверены, что впереди нас ждет продуктивный период сотрудничества, который принесет пользу обеим сторонам».