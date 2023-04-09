Дзюба с «Локо» принимает «Зенит», команда Семака – огромный фаворит. Держите фрибет 2000 рублей за регистрацию от «Фонбет»!

«Зенит» играет в гостях с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

«Локо» набрал хороший ход, выиграв 4 матча чемпионата России подряд (не в последнюю очередь благодаря 6 голам Артема Дзюбы!), однако все еще находится в опасной близости от зоны стыковых матчей. Отрыв лидера турнира «Зенита» от второго места в данный момент составляет 7 очков.

В предстоящем матче команда Сергея Семака выступает огромным фаворитом – 1,70 против 4,80 за «Локо», да и ничью (3,95) букмекеры считают достаточно маловероятным исходом. В двух последних матчах между командами было забито 9 мячей, так что, возможно, неплохим вариантов выглядит «тотал больше 2,5» за 1,73.

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