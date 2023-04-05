Игроки БЕТСИТИ: «Барселона» снова не оставит шансов «Реалу»

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5 апреля «Барселона» и «Реал» сыграют на «Камп Ноу» в ответном матче Кубка Испании. Начало – в 22:00.

В первом круге команда Хави с минимальным счетом обыграла мадридский «Реал», а двумя неделями позже вновь была сильнее «Реала» уже в чемпионате Испании – 2:1. Для команды Карло Анчелотти Кубок Испании – один из немногих реальных шансов завоевать трофей в этом сезоне. Поэтому она изо всех сил постарается дать «Барселоне» бой в решающей игре за выход в финал. Интересно, что с 5 февраля «Реал» если и проигрывает, то только «сине-гранатовым».

Вот и на этот раз аналитики БЕТСИТИ видят в команде Хави фаворита. На «Барселону» предлагается поставить за 2.23. Победа «Реала» идет за 3.10. Чуть больше дают на ничью – 3.70.

Игроки согласны с экспертами и грузят на «Барсу – 45% ставок. На «Реал» бетторы поставили 30%, на ничью – 25%.

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