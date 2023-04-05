У клиента BetBoom зашел рекордный экспресс с коэффициентом 10 000: он превратил 100 рублей в миллион!

Клиент «БетБум» собрал экспресс из 10 событий с общим коэффициентом 10000, а ставка составила всего 100 рублей! Таким образом ему удалось выиграть ровно 1 000 000 рублей.

Экспресс мог сорвать «Лидс» – команда до конца второго тайма не могла забить нужный беттору гол в ворота «Арсенала». Гол Кристенсена не мешает планам лондонцев на долгожданный титул, следующая преграда — «Ливерпуль». Фаворитов в предстоящей игре, которая состоится 9 апреля, нет, у каждой команды в линии BetBoom равные коэффициенты на победу. У «Ливерпуля» кэф 2.56, а у «Арсенала» – 2.59.

«РБ Лейпциг» дома потерпел разгромное поражение от «Майнца» со счетом 3:0, что позволило зайти кэфу 6.15. «РБ Лейпциг» проигрывал три матча подряд, с общим счетом 0:11. Несмотря на это «РБ» идет фаворитом в кубковом матче с Дортмундом за 2.26.

Опасной игрой было противостояние «Вольфсбурга» с «Аугсбургом». Беттор поставил на ничью и матч завершился со счетом 2:2. Последний гол для равного счета был забит перед самым финальным свистком. В следующий раз «Вольфсбург» сойдется уже с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Две последние встречи этих команд также завершались со счетом 2:2! Кэф на ТБ 2,5 − 2.28.

Напомним, что в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Ежедневно букмекер составляет пять экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1.15. Все подробности по ссылке: https://betboom.ru/actions/dayexpress