БЕТСИТИ разыграет 10 000 000 ₽ в прямом эфире!

Букмекер празднует 20-летие.

5 апреля в 19.00 по московскому времени состоится розыгрыш 10 000 000 рублей от букмекерской компании БЕТСИТИ.

Трансляция пройдет на YouTube-канале букмекера по ссылке. Подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропустить эфир!

Ведущий розыгрыша – комментатор «Матч ТВ» и футбольный эксперт Александр Неценко.

Участники розыгрыша могут выиграть от 60 000 рублей до 1 500 000 рублей. Всего 30 призовых мест. Один участник = один приз.

На призы будут претендовать игроки БЕТСИТИ, которые с 1 по 31 марта делали ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера.

Даже если вы не участвовали в акции, обязательно подключайтесь к трансляции! Вас ждет розыгрыш футболки «Монако» Александра Головина с его автографом, эксклюзивные прогнозы от эксперта и многое другое!