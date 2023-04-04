Букмекерская компания Olimpbet впервые за 10 лет провела ребрендинг

В результате ребрендинга трансформировался основной символ – венок, введены новые графические элементы: восьмиугольная монета и героический маскот «Малыш Кэф». Новый логотип Olimpbet отражает ключевые ценности компании и ее пользователей. Коралловый цвет сменил привычный рубиновый, также к цветовой палитре добавились синий, зеленый и сочетание черного с золотым.

«При разработке нового логотипа мы провели глубокий анализ трендов, учитывали фидбэк наших клиентов. Новый стиль отлично адаптируется под разные каналы коммуникации и физические носители, это позволит бренду Olimpbet стать более заметным», – сообщила Анна Кулысова, бренд-директор Olimpbet.

По словам Анны Кулысовой, дополнительные цвета ввели для разных направлений:

в единоборствах основным цветом стал черный – для вывода персоналий на первый план;

в киберспорте главный – насыщенный зеленый, он отсылает к яркой LED-подсветке компьютерных комплектующих;

для VIP-направления выбрано сочетание черного и золотого – эти цвета подчеркивают премиальность предложения.

«Новые цвета сделают эмоции от спорта еще ярче», – добавила Анна Кулысова.

«Новый стиль отражает нашу прогрессивность и глубокую приверженность миру спорта. Как букмекер мы постоянно стремимся к надежности и превосходному сервису, мы зарекомендовали себя как надежный партнер для игроков, спортивных команд и федераций. Уверен, что обновление фирменного стиля поможет усилить нашу позицию на рынке букмекерских услуг», – комментирует обновление Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

Новый визуальный стиль бренда был разработан брендинговым агентством TBTBO Brand Mastering совместно со штатными дизайнерами Olimpbet.

«Нам было важно одновременно сохранить преемственность и узнаваемость бренда и внести новизну, заложить потенциал айдентики Olimpbet на годы вперед. В балансе между модным и привычным нам удалось разработать яркую и узнаваемую айдентику, основанную на простых принципах масштабирования», – прокомментировал Роберт Дерцян, управляющий партнер агентства TBTBO Brand Mastering.

«В качестве основного шрифта мы выбрали жирный гротеск со сбалансированным негативным пространством – он удобен для набора крупных заголовков, делает их более активными и выделяющимися и заметен на любых носителях, связанных со спортивной жизнью», – добавил Алексей Евдокимов, партнер и креативный продюсер агентства TBTBO Brand Mastering.

Внедрение нового стиля будет постепенным, его использование планируется на российском рынке, а также на казахском, киргизском и в других регионах.