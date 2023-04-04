«Челси» без тренера играет с «Ливерпулем» без титульных перспектив. Получите фрибет 2000 рублей за регистрацию от «Фонбет»

«Челси» принимает «Ливерпуль» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

Оба клуба проводят крайне неудачный сезон. «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов и только что потерпел чувствительное поражение от «Ман Сити», а лондонцы лишились главного тренера и выпали за пределы первой десятки.

В предстоящем матче букмекеры отдают лишь незначительное преимущество «Челси» – 2,45 против 2,85. Интересно смотрится ничья за 3,50, особенно с учетом того, что три последних матча команд в чемпионате Англии победителя не выявили (более того, исход двух последних кубковых игр решился в серии пенальти).

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