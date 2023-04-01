«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: 88% игроков БЕТСИТИ предрекают команде Клоппа поражение

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1 апреля «Манчестер Сити» дома примет «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ. Начало матча – в 14:30.

«Манчестер Сити» подходит к этой встрече в отличной форме: команда Гвардиолы выиграла шесть последних матчей, а не проигрывает клуб с 5-го февраля после встречи с «Тоттенхэмом» – 0:1

С «Ливерпулем» «горожане» в последний раз встречались 22 декабря прошлого года и обыграли соперника со счетом 3:2.

Команда Клоппа, напротив, в небольшом кризисе: проиграли «Реалу» в Лиге чемпионов и «Борнмуту» в АПЛ с аналогичным счетом 0:1.

Аналитики БЕТСИТИ не верят в «Ливерпуль». На их победу дают котировку 5.30, успех «Сити» оценивается в 1.65. На ничью можно поставить за 4.30.

Игроки тоже предпочитают ставить на команду Гвардиолы: 88% ставок приходятся на «МанСити» и лишь 8% – на «Ливерпуль». Еще 4% ставок бетторы решили загрузить на ничью.

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