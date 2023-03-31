Поддержи российский футбол и получи «Чемпионский кешбэк» от Olimpbet

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Российский чемпионат возвращается после перерыва на игры сборных! «Зенит» постарается закрыть обидное поражение от ЦСКА в матче с неуступчивым «Уралом». «Спартак» примет «Ахмат», с которым поделил очки в первом круге. «Динамо» сыграет с «Сочи», которому в последней домашней встрече влетел со страшным счетом 1:5. 

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