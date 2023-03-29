Перерыв на сборные не мешает пользователям BetBoom собирать крупные и успешные экспрессы. Квалификация Евро сделала одного из них миллионером!

Клиент BetBoom собрал экспресс из трех матчей квалификации Евро-2024. Экспресс успешно доехал и беттор получил 1 152 019 рублей.

Самый рисковый кэф экспресса (2.01) был на индивидуальный тотал Испании больше двух мячей в матче против Норвегии. Спас экспресс дебютант испанской сборной Хоселу, который дважды забил с интервалом в одну минуту. 32-летний испанец стал первым игроком после Фернандо Морьентеса, сделавшим дубль в дебютном матче за национальную команду.

В следующий раз Испания сыграет с Италией в полуфинале Лиги наций 15 июня. Фаворитами в линии BetBoom считаются испанцы, их победа оценивается коэффициентом 2.41.

В принципиальном матче Армении и Турции беттор выбрал, что будет забито больше 2,5 мячей. Матч завершился со счетом 2:1 и ставка беттора зашла. На момент следующей встречи Армении (против Уэльса) безвыигрышная серия сборной превысит год. В официальных матчах так и вовсе 6 поражений подряд!

Отметим, что в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Ежедневно букмекер составляет пять экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1.15. Все подробности по ссылке: https://betboom.ru/actions/dayexpress.