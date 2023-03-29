БЕТСИТИ продлил акции «100 000 рублей новым игрокам» и «Беспроигрышная ставка» на весь 2023 год

Букмекерская компания БЕТСИТИ дарит подарок на свое 20-летие и продлевает полюбившиеся игрокам акции до 31 декабря 2023 года.

Акция «100 000 рублей новым игрокам» проходит на сайте и в мобильном приложении букмекера. Для участия нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ и пополнить счет на сумму от 500 рублей. Максимальный размер бонуса может составить 100 000 рублей.

Читайте полные правила на странице акции.

Другая популярная акция БЕТСИТИ – «Беспроигрышная ставка» – также проходит в мобильном приложении. По ее условиям если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее полную сумму, но не более 2 000 рублей.

Для участия в акции зарегистрируйся в БЕТСИТИ по промокоду SAVEBET, авторизуйся в приложении компании и сделай ставку с коэффициентом до 3.00.

Читайте полные правила на странице акции.