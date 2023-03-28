BetBoom и ПБК МБА выбирают школу для благотворительного проекта!

Благотворительный проект «Доступный спорт с детства» от букмекерской компании BetBoom существует уже более трёх лет. За это время он помог более чем 30 школам по всей России. В этот раз букмекер решил провести благотворительный проект совместно с нашим клубом. В школу-победительницу приедет не только новый спортивный инвентарь. Игроки команды Единой Лиги ВТБ проведут мастер-класс для ребят!

Игорь Кочарян, генеральный директор ПБК МБА: «Наш клуб понимает значимость социальных проектов и всегда с радостью принимает участие в спортивной жизни Москвы. Мастер-классы − неотъемлемая часть нашей деятельности, игроки команд МБА регулярно посещают различные учебные заведения и помогают юным баскетболистам совершенствоваться. Очень рады, что вместе с нашим партнёром, букмекерской компанией BetBoom, мы можем подарить одной из школ современный инвентарь, который поможет ребятам делать первые шаги в баскетболе».

Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom: «Мы продолжаем принимать заявки от школ на обновление спортивного инвентаря. Не откладывайте заполнение анкеты, это занимает пару минут. Иногда бывает, что от момента заполнения заявки до ее осуществления проходит несколько месяцев, так что лучше отправить ее пораньше».

Заявку на участие может оставить любая школа из Москвы или Московской области (в которой есть баскетбольная секция) на сайте: https://charity.betboom.ru/. Необходимо нажать на кнопку «Оставить заявку», указать город, название школы, количество учеников, телефон для связи, а также прикрепить фото спортивного зала и инвентаря. Важно успеть это сделать до 3 апреля включительно.