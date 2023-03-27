BetBoom запускает акцию для всех пользователей с раздачей гарантированных фрибетов. Нужно делать ставки на CS:GO с кэфом от 1.10

Сегодня стартовал турнир BetBoom Playlist. Urbanistic по CS:GO. Нас ждут матчи топовых команд (Virtus.Pro, Cloud9, Mouz и BIG), а также акция с раздачей гарантированных фрибетов!

Как получить фрибеты?

Нажми на кнопку «Принять участие» на лендинге акции «Кейсы фрибетов» https://betboom.ru/actions/urbanistic. Это обязательное условие! Получай кейсы за каждые 1000 рублей, поставленных с коэффициентом от 1.10 на CS:GO. Суммы ставок суммируются. Например, если поставить 5 раз по 200 рублей, получишь 1 кейс. Ординары и экспрессы тоже учитываются. Собирай кейсы и продвигайся по уровням, чтобы получить больше фрибетов!

Как распределятся фрибеты?

Уровень 1, кол-во кейсов 10 – 24, награды 300 фрибетов

Уровень 2, кол-во кейсов 25 – 49, награда 750 фрибетов

Уровень 3, кол-во кейсов 50 – 99, награда 1 500 фрибетов

Уровень 4, кол-во кейсов 100 – 199, награда 3 000 фрибетов

Уровень 5, кол-во кейсов 200 – 499, награда 6 000 фрибетов

Уровень 6, кол-во кейсов 500 – 999, награда 15 000 фрибетов

Уровень 7, кол-во кейсов 1 000 и более, награда 30 000 фрибетов

Важно! Ставки должны быть рассчитаны в период акции, т.е. с 27.03.23 (12:00) по 04.04.23 (12:00), а 4 апреля будут подведены итоги акции и начислены фрибеты. Подробности – https://betboom.ru/actions/urbanistic.

Посмотреть трансляции BetBoom Playlist. Urbanistic можно по ссылке https://www.twitch.tv/betboom_csgo.