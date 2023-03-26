75% игроков БЕТСИТИ верят в победу России над Ираком

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В воскресенье сборная России проведет товарищеский матч с Ираком. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00.

После вояжа в Иран команда Валерия Карпина возвращается в Россию, чтобы сыграть в Санкт-Петербурге первую международную домашнюю игру c ноября 2021 года.

Россияне не могут одержать победу уже в трех матчах подряд – прервать эту серию дома будет непросто: в последних девяти поединках Ирак проиграл лишь однажды.

У России по-прежнему отсутствуют лидеры: Алексей Миранчук и Александр Головин травмированы. Но эксперты и игроки уверены, что это не помешает банде Валерия Карпина одержать первую победу в 2023 году.

Аналитики предлагают поставить на сборную Россию с котировкой 1.54. Ничью можно взять за коэффициент 4.30, а вот победа Ирака идет в линии за 7.00.

Игроки вторят экспертам. 75% приходится на нашу команду и лишь 10% – на Ирак. Оставшиеся 15% игроки решили поставить на ничью.

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