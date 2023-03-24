Мбаппе против ван Дейка! Получите до 15 000 рублей благодаря матчу Франция – Нидерланды

Ведущие сборные вступают в борьбу в квалификации Евро-2024.

Французы встретятся с гостями из Нидерландов в центральном матче пятницы.

Килиан Мбаппе обрел в сборной статус капитана. И ему сразу же придется пройти достаточно серьезное испытание, ведь в составе нидерландской команды полно классных защитников: Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Стефан де Врей… Чья возьмет?

«Фонбет» предлагает коэффициент 1,90 на победу французов и 4,50 – на успех гостей. Предсказать исход в матче таких соперников не очень просто, но зато вас точно порадуют фрибет 2000 рублей за регистрацию и бонус до 15 000 рублей за первый депозит!