Эксперты не верят в банду Карпина, но игроки БЕТСИТИ настроены патриотично

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Сегодня сборная России в товарищеском матче сыграет с Ираном. Встреча пройдет в Тегеране. Начало – в 20:00. Для российской команды этот поединок станет первым в 2023 году. В нем Валерий Карпин традиционно проверит молодежь. Две последние встречи команда сыграла вничью с одинаковым счетом – 0:0. Сможет ли сборная забить впервые с сентября прошлого года?

Против россиян играют травмы ключевых футболистов. В Тегеран не прилетели звездные легионеры из «Монако» и «Торино» – Александр Головин и Алексей Миранчук, а также капитан «Спартака» – Геогрий Джикия.

Эксперты считают фаворитом этой встречи коллектив из Ирана: сделать ставку на успех хозяев поля можно за 2.25. Победа команды Карпина в линии за 3.50, ничья же расценивается в 3.40.

Игроки же верят в победу нашей сборной. На Россию приходится 38% ставок. 34% достались Ирану, оставшиеся 28% бетторы зарядили на ничью.

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