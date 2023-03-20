В клубах BetBoom проводится акция «Весенний Boom» с призовым фондом в 5 000 000 рублей

Во всех клубах наземной сети букмекерской компании BetBoom стартовала акция «Весенний Boom», в рамках которой абсолютно все гости смогут побороться за 5 000 000 рублей!

Условия акции

Период проведения: с 9 по 31 марта. В это время гостям клубов необходимо будет занять лидирующие места в рейтинге.

Чтобы принять участие, бетторам нужно делать ставки на любую сумму на определенные события из списка, который можно узнать в клубах БК BetBoom.

В каждом клубе будет по пять призовых мест, которые распределяются по наибольшей сумме выигрыша. В качестве вознаграждения гости, занявшие первые три места, получают денежные призы, а также купоны на розыгрыш 5 000 000 рублей. Участники, занявшие четвертое и пятое место, получат купоны и также будут бороться за главный приз.

Сколько купонов получат лидеры акции?

За первое место гость получит пять купонов. За второе – четыре, за третье место ему достанется три купона, и так далее.

Когда и где будут подведены итоги розыгрыша?

Итоги будут подведены в трансляции 31 марта, с 19:00 до 22:00 (по московскому времени) во всех клубах БК BetBoom, которые задействованы в акции. 70 победителей разыграют между собой призовой фонд в 5 000 000 рублей.

В BetBoom не забыли об участниках программы лояльности. Специально для обладателей статуса VIP будет проведен дополнительный розыгрыш ценных призов – техники Apple.

Всем гостям, у которых был зафиксирован статус категории VIP на момент 31 марта 16:00, будут полагаться купоны на VIP-розыгрыш в соответствии со статусом. Чтобы стать участником данной программы лояльности, необходимо набирать баллы активности в клубах BetBoom, которые выдаются за совершенные ставки. В зависимости от набранных баллов, каждому клиенту присваивается один из VIP-статусов, которые дают выгодные бонусные предложения, кэшбэк до 15% и многое другое!

Подробнее об акции можно узнать в пунктах приема ставок BetBoom или на сайте.

Как будут распределять купоны по VIP-статусам?

Гости со статусом VIP-Платина получат 10 купонов на дополнительный розыгрыш. Обладатели статуса VIP-Золото – семь купонов, а VIP-Серебро – пять. Узнать адрес ближайшего клуба можно по ссылке.