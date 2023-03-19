Эксперты БЕТСИТИ верят талант Левандовски и «Барселоны», а игроки предпочитают «Реал» Бензема и Винисиуса

Кого выберешь ты? Ставь на Эль-Класико в БЕТСИТИ и участвуй в розыгрыше 20 000 000 рублей.

19 марта «Барселона» и «Реал» сыграют на «Камп Ноу» в 26-м туре чемпионата Испании. Начало – в 23:00.

В этом году команды встречались дважды: оба раза победу одержали каталонцы. «Реалу» крайне не везет в Эль-Класико: в четырех поединках мадридцы выиграли лишь раз и потерпели три поражения.

«Барселона» идет на серии из трех побед во всех турнирах, «Реал» выиграл две встречи из трех. На стороне команды Карло Анчелотти – мотивация. Они на девять очков отстают в чемпионской гонке. В случае проигрыша мадридцы потеряют практически все шансы на титул.

Аналитики БЕТСИТИ выделяют явного фаворита в грядущем дерби. На «Барсу» можно поставить за 2.20, на «Реал» – 3.40. Ничья расценивается в котировку 3.60.

Игроки же не могут определиться: их ставки распределились между соперниками примерно поровну: 40% на «Барселону», 42% – на «Реал» и лишь 18 – на ничью.

Уже выбрал своего фаворита? Загрузи на его победу в БЕТСИТИ и прими участие в розыгрыше 20 миллионов рублей!