«Зенит» продлит свою серию в матчах с ЦСКА. Статистика и эксперты не оставляют шансов москвичам

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19 марта ЦСКА сыграет с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России. Матч пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30.

ЦСКА – удобный соперник для «Зенита». Петербуржцы побеждали москвичей в семи последних встречах. А еще «Зенит» не проигрывает в РПЛ с 5 ноября прошлого года.

Команда Федотова выглядит нестабильной: после возобновления чемпионата москвичи проиграли «Краснодару» (0:1) и «Сочи» (0:2), затем крупно обыграли «Крылья Советов» (4:0), но тут же уступили самарцам по пенальти в Кубке России.

Аналитики БЕТСИТИ не верят в «армейцев» и в этот раз. Фаворитом считают «Зенит», чья победа оценивается в 2.10. Ничья есть в линии за 3.60, а успех ЦСКА идет за 3.70.

Бетторы тоже не сомневаются в «Зените». На победу коллектива Сергея Семака приходится 72% ставок, у ЦСКА – лишь 10%. Оставшиеся 18% игроки загрузили на ничейный результат.

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