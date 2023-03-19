«Зенит» – явный фаворит, шансы ЦСКА почти вдвое ниже…

ЦСКА примет «Зенит» в матче 20-го тура Мир Премьер-лиги.

Действующие чемпионы России возглавляют таблицу с большим отрывом и подходят к очередной игре в статусе фаворитов. «Фонбет» предлагает поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 2,08.

Шансы ЦСКА котируются чуть ли не вдвое ниже. Это логично, ведь московская команда терпела поражения в последних шести матчах с «Зенитом». Если вы все-таки верите в ЦСКА, то знайте, что «Фонбет» предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 3,60.

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