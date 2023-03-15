Olimpbet вернет 15% от ставки на победу Физиева над Гейджи на UFC

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286. В соглавном бое встретятся американец Джастин Гейджи и азербайджанец Рафаэль Физиев. Победитель приблизится к титульному поединку в легком весе.

Olimpbet запускает акцию перед интригующим боем и вернет 15% от суммы ставки на победу Физиева, если он проиграет. А еще на сайте и в приложении букмекерской компании можно будет посмотреть весь ивент в прямом эфире.

34-летний Гейджи — ветеран смешанных единоборств. В UFC он провел 10 боев, одержал 6 побед и потерпел 4 поражения. Сейчас у американца нелучший отрезок в карьере: он проиграл в двух из трех последних поединков — Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре. Если Гейджи снова уступит, то наверняка никогда не сможет драться за титул.

30-летний Физиев, наоборот, на подъеме. После поражения в дебютном поединке в UFC азербайджанец победил шесть раз подряд — сейчас он один из самых ярких бойцов в легком весе и явный претендент на чемпионский пояс.

Физиев будет фаворитом. В линии Olimpbet на него можно зарядить за 1.44, а на Гейджи — за 2.90. Букмекерская компания застрахует клиентов на случай сенсации. Ставьте на победу Физиева, а если он проиграет, то Olimpbet вернет 15%.