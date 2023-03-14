В Порту и Манчестере определятся еще два четвертьфиналиста ЛЧ

В ночь со вторника на среду мы узнаем победителей в двух парах 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на исходы этих матчей.

«Манчестер Сити» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия). 15 марта, 02:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:1

На прошлой неделе один английский клуб уже поставил подножку немецкой команде – «Челси» обыграл «Боруссию» 2:0 и завершил для дортмундцев международный сезон. У другого посланца Бундеслиги, «РБ Лейпциг», шансов пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам спора с представителем АПЛ еще меньше.

По крайней мере, самый популярный в Казахстане букмекер практически не сомневается в успехе «Манчестер Сити» как в ответном матче (П1 – 1.34, Х – 5.58, П2 – 9), так и по сумме двух встреч (Проход «Манчестер Сити» – 1.17, Проход «РБ Лейпциг» – 4.83). Столь же существенным видится аналитиками Olimpbet и перевес «горожан» по угловым: П1 – 1.28, Х – 13.5, П2 – 4.5.

Однако и перед первой игрой команда Хосепа Гвардиолы считалась абсолютным фаворитом по всем показателям, но встреча в Лейпциге, если кто забыл, победителя не выявила.

«Порту» (Португалия) – «Интер» (Италия). 15 марта, 02:00

Первый матч – 0:1

В Милане «нерадзурри» добились победы над «драконами» с минимальным перевесом. Любая победа – это, конечно, шаг вперед, однако счет 1:0 – совсем не то преимущество, которое позволяет не беспокоиться за итоговый результат по сумме двухраундового противостояния.

И «Порту», и «Интер» располагаются на вторых местах в своих национальных первенствах. И те, и другие серьезно отстают от лидеров и уже не рассчитывают на завоевание золотых медалей. Но кто-то из этой пары точно будет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В Olimpbet полагают, что шансов пробиться в восьмерку сильнейших клубов сезона больше у представителя Серии А: Проход «Порту» – 3.35, Проход «Интера» – 1.31. При этом в ответном матче аналитики не видят фаворита: П1 – 2.74, Х – 3.29, П2 – 2.74.

По угловым во встрече на «Драгау» прогнозируется тоже небольшая разница: П1 – 1.85, Х – 8.5, П2 – 2.4, при этом эксперты Olimpbet считают, что ударов с угла поля в матче будет не особо много: Тот (9.5) М – 1.69, Б – 2.04.

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