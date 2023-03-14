«Манчестер Сити» – «Лейпциг»: прогноз Карена Адамяна на матч Лиги чемпионов 14 марта

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14 марта в 23:00 по московскому времени в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет дома «Лейпциг». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают борьбу за три трофея. На данный момент они принимают участие в Кубке Англии, чемпионате Англии и Лиге чемпионов. В АПЛ «Сити» пытается догнать «Арсенал», отрыв от которого сейчас составляет 5 очков. В последнем туре команда Хосепа Гвардиолы с трудом одолела «Кристал Пэлас». В концовке игры единственный гол забил Эрлинг Холанд (1:0).

Если в Кубке Англии «горожане» добрались до четвертьфинала, одержав победу над «Бристолем» (3:0), то в Лиге чемпионов они еще борются за выход в эту стадию. Первая встреча плей-офф с «Лейпцигом» завершилась ничейным исходом (1:1).

Предстоящую встречу с «Лейпцигом» точно пропустит Бенжамен Менди.

В какой форме «Лейпциг»

«Лейпциг» быстро пришел в себя после поражения в предпоследнем туре Бундеслиги от дортмундской «Боруссии». Уже в следующем матче «быки» одолели мёнхенгладбахскую «Боруссию», забив ей три безответных мяча (3:0). На данный момент коллектив Марко Розе занимает третью строчку чемпионата Германии, имея в своем активе 45 очков.

Так же как и «Сити», «Лейпциг» продолжает борьбу в национальном кубке, где сумел добраться до четвертьфинала, одолев на своем пути «Тевтонию» (8:0), «Гамбург» (4:0) и «Хоффенхайм» (3:1).

Игру с «Сити» пропустят Абду Диалло, Петер Гулачи, Кристофер Нкунку и Ксавер Шлагер.

«Манчестер Сити» – «Лейпциг»: статистика личных встреч

До последней игры коллективы также встречались друг с другом в рамках групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2021/22. На «Этихаде» тогда победу одержал «Сити» (6:3), а на «Ред Булл Арене» – «Лейпциг» (2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Сити» – «Лейпциг» 14 марта

2-й тайм «Обе забьют» за 3.20

Есть немало причин, которые позволяют говорить о том, что в ближайшей игре обе команды отметятся забитым мячом. Во-первых, это произошло в каждой из их очных игр. Во-вторых, в нынешнем сезоне и «Сити», и «Лейпциг» показывают довольно результативную игру, о чем свидетельствует количество забитых ими голов в своих чемпионатах. По этому показателю, к примеру, «горожане» являются лидерами АПЛ, а «быки» занимают второе место в Бундеслиге. «Сити» забил 4 из 6 последних мячей во второй половине встречи. «Лейпциг», в свою очередь, на протяжении уже двух матчей подряд забивает исключительно после перерыва.

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