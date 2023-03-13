Самые зрелищные матчи 1/16 WTA и ATP 1000 Indian Wells по версии Olimpbet

В ночь на 14 марта состоятся сразу несколько поединков, достойных внимания любителей тенниса.

Елена Рыбакина – Паула Бадоса, 1/16 финала 01:15 (время Астаны)

Пожалуй, самый топовый и интересный матч третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс пройдет между Еленой Рыбакиной из Казахстана и испанкой Паулой Бадосой. Рыбакина выиграла семь из десяти последних матчей у теннисисток из топ-30. Бадоса – 11 из 12 последних матчей на Индиан-Уэллс.

Испанка уверенно лидирует в истории личных встреч с общим счетом 4-1. В последнем матче в рамках кубка Билли Джин Кинг в ноябре прошлого года Бадоса была сильнее (6:2, 3:6, 6:4). Звание фаворитки матча Елена получила из-за своей более высокой позиции в рейтинге. Казахстанка – 10-я ракетка мира, Паула – 22-я.

Обе теннисистки стартовали со второго раунда. Рыбакина на двух тяжелых тай-брейках закрыла Кенин. Паула Бадосаобыграла опытную соотечественницу Нуриа Парризас Диас (6:2, 7:5), немного забуксовав во втором сете. Тем самым, Паула отмела все сомнения по поводу своей формы.

На стороне Бадосы два основополагающих фактора. Подавляющее преимущество в очных встречах над Рыбакиной и особая мотивация на турниры в Индиан-Уэллс. Здесь испанка брала титул в 2021 году, а в прошлом дошла до полуфинала. Ей однозначно подходит покрытие на данном турнире.

Елене также нужно защищать очки за прошлогодний четвертьфинал, поэтому нас, скорее всего, ожидает бескомпромиссная борьба. Отметим, что все пять личных встреч заканчивались с тоталом больше 20,5 геймов. Полагаем, и в предстоящем поединке будет не меньше. Коэффициенты на победу в матче: П1 – 1.48, П2 – 2.66.

Коэффициент на победу Елены Рыбакиной и тотал (21.5) больше: 2.82 Коэффициент на победу Паулы Бадоса и тотал (21.5) больше: 4.12 Тотал больше (22.5): 2.11

Стэн Вавринка – Хольгер Руне, 1/16 финала 01:20 (время Астаны)

Стэн Вавринка вернулся в топ 100. Сейчас он занимает как раз сотое место и ему через две недели стукнет 38. Безусловно, пик карьеры швейцарца уже позади, однако Вавринка по-прежнему остается безумно опасным соперником для любого теннисиста. Он нередко выдает матчи, когда попадает все подряд. Стэн играл в финале этого турнира в 2017 году, но на данном этапе его карьеры такой результат мало вероятен. Тем не менее, два круга он уже прошел. «Медленные» корты Indian Wells достаточно удобные для сегодняшнего Вавринки, но соперник более чем серьезный.

Хольгер Руне – 19-летний теннисист из Дании, восьмой в мировом рейтинге. Руне на прошлой неделе играл в полуфинале в Акапулько, где в упорной борьбе уступил австралийцу Де Минауру. Под конец матча его мучали судороги в бедре и последние полчаса он доигрывал, изнемогая от боли. Но судороги – это не травма, они быстро проходят. Поэтому в этом матче с Вавринкой датчанин безусловно является фаворитом. Хольгер – один из лучших в данном туре по игре на приеме и это позволит ему нейтрализовать сильную сторону Швейцарца — подачу. Корты Indian Wells Руне подходят идеально. Учитывая возраст Хольгера, этот турнир может стать для него очень удачным. Коэффициенты на победу в матче: П1 – 4.37, П2 – 1.21.

Победа Хольгера Руне в 2-х сетах: 1.67 Тотал меньше (22.5): 1.65 Количество сетов в матче (2.5) меньше: 1.4 П2 и тотал (21.5) больше: 2.41

Джек Дрейпер – Энди Маррей, 1/16 финала 07:00 (время Астаны)

В третьем раунде нас ожидает интереснейшее британское дерби между 56 и 55 ракетками мира соответственно. Дрейпер подошёл к этой встрече с шестью победами и четырьмя поражениями в последних десяти матчах, в среднем он играет больше 23 геймов за поединок.

Энди выиграл семь из десяти последних встреч. Примечательно, что в пяти из них Маррей выигрывал в 3-х сетах – 2-1. Последняя встреча между этими теннисистами состоялась в декабре 2022 года и превратилась в настоящий триллер с 37 геймами. Победил тогда Маррей со счетом 2:1 (6:2; 1:6; 12:10).

И все же на стороне Дрейпера молодость, однако опыт Энди и его сумасшедшая форма могут сыграть решающую роль.Коэффициенты на победу в матче: П1 – 1.63, П2 – 2.31.

Коэффициент на победу Маррея в 3-х сетах: 5.0. Тотал больше (23.5): 2.11 Количество сетов в матче (2.5) больше: 2.25

Карлос Алькарас – Таллон Грикспор, 1/16 финала 08:15(время Астаны)

Карлос Алькарас – 19-летний теннисист из Испании. На данный момент является второй ракеткой мира, но может вернуться на вершину, если выиграет турнир. Он прямой соперник Новака Джоковича за первенство в рейтинге.Разумеется, если бы Новака допустили в США, то он легко добрал бы нужное количество очков, чтобы обезопасить свое место на вершине. В любом случае, Карлосу тоже есть что защищать – в прошлом году он дошел здесь до полуфинала, уступив Надалю. По статистике личных встреч ведет Алькарас 2-1.

Примечательно, что последние два матча между этими теннисистами закончились с общим счетом 5-0 по сетам в пользу испанца. Что касается вечно беспокоящей ноги Карлоса, судя по первому матчу проблем нет, и Алькараснаходится в хорошей форме.

Таллон Грикспор, 26-летний теннисист из Нидерландов, на данный момент занимает 36 место в мировом рейтинге. Голландец уже обыграл здесь Пелью в первом матче на двух тай-брейках: 7-6, 7-6. Но Пелья не играл последний год.

Таллон набрал хороший ход – из последних десяти матчей он выиграл семь. Но, судя по последней игре, которую он провел очень невзрачно, победитель в противостоянииКарлос Алькарас – Таллон Грикспор очевиден. Тем не менее, лёгкой прогулки у испанца в этой встрече быть не должно. Коэффициенты на победу в матче: П1 – 1.12, П2 – 6.15.

Коэффициент на победу Карлоса Алькараса в 2-х сетах: 1.45 Тотал меньше (21.5): 1.62 Брейков в матче (4.5) меньше: 2.0

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