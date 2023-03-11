Утром 12 марта по времени Астаны встретятся два принципиальных соперника ­– Петр Ян и Мераб Двалишвили. Кроме того, зрителей ждет еще ряд острых противостояний. Что важно знать о турнире в Лас-Вегасе – в обзоре от Olimpbet.

Хотя главный бой турнира пройдет между вторым и третьим номерами рейтинга легчайшего веса, явным фаворитом аналитики самого популярного казахстанского букмекера называют именно «Беспощадного». Коэффициент на победу Яна – 1.35, на победу Двалишвили – 3.4. Что может быть причиной?

Петр – боец, которого многие считают не только лучшим в дивизионе, но и одним из лучших в UFC. Хотя россиянин находится на серии из двух поражений подряд ­– он проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Многие эксперты и фанаты считают, что в этих поединках Петр стал жертвой некомпетентного судейства. Стерлинг не показал ничего выдающегося, кроме пассивного контроля в партере. О’Мэлли совершил несколько эффектных попаданий, но Ян был куда стабильнее.

Он все еще звезда UFC, бывший чемпион лиги, обладатель невероятной техники бокса, хорош в защите и партере. Все понимают, что последние неудачи Яна связаны скорей со стечением обстоятельств, а не со снижением его бойцовского уровня.

Но Мераб Двалишвили ­– серьезная угроза для россиянина. Грузинский боец не проигрывает уже 5 лет. Недавно Мераб одолел легенду MMA Жозе Алду, после этого боя бразилец завершил карьеру. Двалишвили уверенно идет к титульному бою, одержав уже 8 побед подряд. Это настоящий монстр борьбы, который уничтожает своих оппонентов в партере в стиле Хабиба. 63 тейкдауна в UFC – потрясающий результат.

При этом Ян куда лучше в ударной технике, умеет защищаться от тейкдаунов и грамотно распределять силы на всю дистанцию боя. В свою очередь Двалишвили хорошо держит удар, обладает лучшими борцовскими навыками в дивизионе. Петр может заблокировать десяток тейкдаунов, но, если Мераб проведет хотя бы один из них, это будет стоить россиянину проигранного раунда.

Тем временем амбассадор Olimpbet, основатель сообщества «Вестник ММА» Михаил Краймер, дал такой прогноз на встречу:

«Не думаю, что бой закончится досрочно. Очевидно, Ян и Двалишвили проведут в октагоне 5 раундов, а победит российский боец решением судей».

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За чем еще следить на UFC Fight Night 221?

Этот турнир примечателен не только главным боем. В соглавном событии нас ждет столкновение тяжеловесов – россиянин Александр Волков выйдет против молдаванина Александра Романова. Несмотря на звездный статус и более высокое положение в рейтинге, аналитики Olimpbet считают фаворитом бойца из Молдовы – коэффициент 2.24 на победу Волкова, 1.65 – на Романова.

Также многие ждут бой рейтинговых полутяжеловесов, который должен был состояться еще в феврале – украинец Никита Крылов (П1 – 1.56) сразится с американцем Райаном Спэнном (П2 – 2.43).

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