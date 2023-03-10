БК «Марафон» разыгрывает 4 500 000 рублей

К приходу любимого многими времени года букмекерская контора «Марафон» запустила акцию «Щедрая весна» с солидным призовым фондом в четыре с половиной миллиона рублей.

Правила простые: до 28 марта заключайте пари на спорт и обменивайте очки лояльности на купоны. Чем большое купонов – тем выше шансы на выигрыш в розыгрыше, который будет проведён с помощью генератора случайных чисел.

Примечательно, что один купон может выиграть сразу несколько призов, среди которых денежные средства по 300 000, 200 000 и 100 000 рублей, а также бесплатные пари.

Подробнее ознакомиться с правилами акции можно здесь

Желаем удачи!