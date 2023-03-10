BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов среди ВСЕХ клиентов в акции «Большая гонка»!

Начало весны — рай для любителей авто: стартует очередной сезон «Ф-1», под окнами активизируются стритрейсеры, а в BetBoom возобновляется акция «Большая гонка»! В ней все пользователи смогут побороться за 2 000 000 рублей фрибетами!

Как победить?

● Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте БК BetBoom

● Перейдите на страницу акции и нажмите на кнопку «Принять участие»

● Заключайте пари в разделе «Быстрые ставки» на любую сумму. За победные или проигрышные ставки начисляются баллы.

Все полученные баллы суммируются и отображаются в турнирной таблице.

Как будет распределяться призовой фонд?

Разделить призовой фонд в размере 2 000 000 фрибетов смогут 200 участников акции. 14 марта все победители получат смс-сообщение с уведомлением о выигрыше:

● 1 место — 150 000 фрибетов

● 2 место — 100 000 фрибетов

● 3 место — 80 000 фрибетов

● 4–5 места — по 70 000 фрибетов

● 6–9 места — по 50 000 фрибетов

● 10–15 места — по 30 000 фрибетов

● 16–25 места — по 20 000 фрибетов

● 26-45 места — по 15 000 фрибетов

● 46-74 места — по 10 000 фрибетов

● 75-110 места — по 5 000 фрибетов

● 111-200 места — по 2 000 фрибетов

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