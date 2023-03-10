БК LEON стала генеральным партнером ФК «Чайка»

Букмекерская компания LEON и футбольный клуб «Чайка» объявили о начале сотрудничества. БК LEON получила статус генерального партнера до конца сезона.

В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера будет интегрирован во все визуальные составляющие: брендинг на стадионе, игровая форма, брендинг трибуны и тд. Также партнеры планируют реализовывать совместные спецпроекты и мероприятия, направленные на работу с аудиторией клуба.

«Футбольный клуб «Чайка» – энергичный, современный и развивающийся. У нас много масштабных планов и проектов, и очень приятно, что теперь мы будем их реализовывать вместе с нашими друзьями из букмекерской компании LEON, – рассказал генеральный директор ФК «Чайка» Максим Пономарев. – В ходе общения с LEON стало понятно, что наши взгляды на футбол, его развитие и формирование футбольной культуры совпадают. А это очень ценно – двигаться вперед вместе людьми, с которыми ты на одной волне. Нет сомнений, что сотрудничество с такой известной компанией, как LEON, придаст ФК «Чайка» новый импульс, а наши болельщики оценят совместные интересные активации с LEON».

«Сегодня для нас большой день. Мы рады объявить о начале сотрудничества с футбольным клубом «Чайка», – рассказывает PR-директор БК LEON Нина Подгорнова. – На этапе переговоров мы быстро нашли общий язык и поняли, что наши цели и задачи во многом схожи. Работа только начинается, но клуб уже зарекомендовал с самой положительной стороны. Впереди у нас много совместных проектов. Уверена, что у нас получится подарить болельщикам много позитивных эмоций».

Об акциях, проектах и бонусах БК LEON можно на сайте компании.