Яна ждет победа над Двалишвили, а тебя – призовой фонд 20 000 000 ₽ в розыгрыше от БЕТСИТИ

31 марта БЕТСИТИ отпразднует 20-летие. В честь юбилея букмекер разыгрывает рекордный призовой фонд в своей истории – 20 000 000 рублей.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегас пройдет турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера сойдутся бывший чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Петр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили.

Петр подходит к этому бою не с лучшей статистикой: он проиграл три последних поединка из четырех. Его соперник – полная противоположность: Мераб идет на серии из восьми побед подряд.

Несмотря на неудачи в последних поединках, аналитики БЕТСИТИ считают Петра Яна явным фаворитом противостояния. На его победу предлагают поставить за котировку 1.35. Успех Двалишвили идет в линии за 3.40. Ничейный исход – 51.0.

Игроки БЕТСИТИ согласны с экспертами. На победу россиянина приходится 78% ставок, на грузина – всего лишь 21%. На ничью зафиксирован 1% ставок от общего оборота.

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