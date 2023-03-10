«Каспий» примет «Тобол» в Алматы, «Кызылжар» сыграет с «Мактааралом» в Астане

10 марта тремя встречами завершится второй тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу. Какие коэффициенты на эти матчи предлагает самый популярный букмекер страны?

«Каспий» (Актау) – «Тобол» (Костанай). 10 марта, 14:00

Из-за ремонтных работ на актауском стадионе «Жас Канат» «Каспий» вынужден принимать «Тобол» на нейтральном поле Центрального стадиона Алматы. Так что для команды Кахабера Цхададзе матч с бронзовым призером минувшего сезона будет домашним лишь формально.

Это обстоятельство, несомненно, осложнит задачу «Каспию» реабилитироваться за провал в стартовом туре Olimpbet-Чемпионата, в котором клуб из Актау вчистую проиграл «Ордабасы» (1:3). Но ведь и «Тоболу» придется серьезно перестраиваться после переезда из костанайского манежа с его искусственным газоном на натуральное поле.

Тем не менее, эксперты Olimpbet отдают весьма солидное предпочтение номинальным гостям матча «Каспий» – «Тобол»: П1 – 4.3, Х – 3.5, П2 – 1.81. А победа костанайцев с форой (-1.5) оценивается кэфом 3.17 – это ниже, чем просто выигрыш актаусцев.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

«Атырау» (Атырау) – «Кайсар» (Кызылорда). 10 марта, 16:00

«Нефтяники» сотворили маленькую сенсацию в первом туре, сыграв в Алматы вничью 2:2 с «Кайратом», уступая по ходу встречи два мяча. «Кайсар» же откровенно разочаровал своих поклонников, в первом матче после возвращения из Первой лиги уступив на своем поле далеко не самому грозному сопернику – петропавловскому «Кызылжару» 0:1.

Аналитики Olimpbet считают «Атырау» безоговорочным фаворитом предстоящего матча с «Кайсаром»: П1 – 2.03, Х – 3.25, П2 – 3.7. И это неудивительно, ведь прошла информация, что «степные волки» уже столкнулись с определенными финансовыми трудностями, поэтому на первый в сезоне выезд отправились в неполном тренерском составе.

«Кызылжар» (Петропавловск) – «Мактаарал» (Туркестанская область). 10 марта, 18:00

Северяне примут южан на «Астана Арене», которая приютила «Кызылжар» на время ремонта их родного стадиона «Карасай». Это обстоятельство заметно уравнивает шансы соперников на победу. Хотя петропавловцы подходят к матчу с «Мактааралом» в заметно более лучшем настроении – после гостевой победы над «Кайсаром» 1:0, тогда как «хлопкоробы» на своем поле с тем же результатом проиграли «Окжетпесу».

Видимо, во многом из-за этого самый надежный букмекер страны видит в команде Али Алиева явного фаворита: П1 – 1.94, Х – 3.35, П2 – 3.9. Но не лишним будет напомнить, что обе встречи между этими соперниками в прошлом сезоне победителя не выявили и завершились с одинаковым счетом 1:1.

К слову, эксперты Olimpbet и сейчас не особо рассчитывают на то, что матч «Кызылжар» – «Мактаарал» получится «верховым»: Тот (2.5) М – 1.69, Б – 2.1.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.