Футбольный клуб «Актобе» представил титульного спонсора Olimpbet

7 марта состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию трехлетнего контракта между футбольным клубом «Актобе» и ведущим казахстанским букмекером Olimpbet.

По словам председателя правления АО «ОФК «Актобе» Ерлана Джамантаева, в новом сезоне перед клубом поставлены самые амбициозные задачи. Помимо укрепления позиций в Казахстанской премьер-лиге команде предстоят игры в Еврокубках. О планах усиления состава рассказал главный тренер «Актобе» Андрей Карпович. Были представлены новички – всего 10 человек.

Также о своих инициативах рассказали представители Olimpbet. Самый популярный казахстанский букмекер активно занимается поддержкой и развитием отечественного спорта и, в частности, футбола. Компания является официальным партнером мужской и женской сборных Казахстана, Olimpbet-чемпионата Казахстана, Olimpbet-кубка Казахстана, Olimpbet-суперкубка. Выступает титульным спонсором восьми республиканских клубов.

Как сообщил Андрей Жарков, директор по внешним коммуникациям Olimpbet, за последние два с половиной года компанией был проделан большой путь по популяризации отечественного футбола. Совместно с Профессиональной футбольной лигой Казахстана и Казахстанской федерацией футбола удалось добиться трансляций всех матчей на общедоступном ТВ. На играх была внедрена технология VAR (видеопомощники судьи), а также отлажена система финансовых отчислений клубам по итогам сезона.

Андрей Жарков:

«Мы не останавливаемся на верхнеуровневой поддержке футбола и оказываем посильную помощь командам. И нам приятно объявить о еще одном громком подписании. «Актобе» – уникальный в своем роде клуб, единственный в казахстанской премьер-лиге, которому удалось по ходу сезона оформить золотой хет-трик».

По словам Жаркова, глобальная задача на сезон – создание удобной и комфортной футбольной экосистемы, в которой будут задействованы федерация, клубы, СМИ и, конечно же, болельщики. И одним из важнейших шагов в этом направлении стало решение Olimpbet оказать фан-движению ФК «Актобе» «13 сектор» финансовую поддержку в размере 20 тысяч долларов. Также представителю фан-клуба Фархату Имашеву была вручена награда «Общественное признание».

По окончании пресс-конференции прошла фотосессия и автограф-сессия игроков «Актобе» с журналистами и фанатами клуба.

СПРАВКА

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.

ФК «Актобе» – один из самых титулованных клубов Казахстана. Пятикратный чемпион страны. Трехкратный обладатель Суперкубка Казахстана и обладатель Кубка Казахстана. Многократный участник европейских турниров.