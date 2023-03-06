Мурат Гассиев — амбассадор БК «Лига Ставок»!

Новым амбассадором компании стал Мурат Гассиев — российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.

В боксерском поединке, который прошел в субботу в Ереване, Мурат Гассиев досрочно победил Майка Балогуна. Эта победа стала четвертой для Гассиева в супертяжелой категории. До этого он владел титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Всего на счету боксера 30 побед (23 нокаутом) и 1 поражение.

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