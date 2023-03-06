Olimpbet в прямом эфире покажет бой Зияев — Акпарходжаев на Hardcore Boxing

7 марта в Москве прогремит очередной ивент промоушена Hardcore Boxing. Все фанаты бокса насладятся брутальным кардом с громкими именами, жесткими боями и битвой за чемпионский пояс.

Букмекерская компания Olimpbet, официальный партнер Hardcore Boxing, эксклюзивно покажет четыре решающих боя в прямом эфире на сайте и в приложении. Для доступа к трансляции достаточно авторизоваться и иметь положительный баланс на счете. Начало показа в 18:00 по московскому времени.

Главный поединок вечера — чемпионская заруба Искандера «Шеф-повара» Зияева и Асрора «Вожака» Акпарходжаева. Зияев — экс-чемпион промоушена Top Dog и топ в кулачных боях в своем весе. Но по правилам бокса он не дрался никогда. Акпарходжаев, напротив, специализируется на боксе и владеет чемпионским поясом Hardcore Boxing в весовой категории до 63,5 кг.

В линии Olimpbet можно поставить на все бои турнира, в том числе на главный. Несмотря на отсутствие опыта в боксе, Зияев считается явным фаворитом. Поставить на него можно за 1.40. Победа Акпарходжаева идет за 3.10.

Смотрите бои Hardcore Boxing только в Olimpbet и получайте максимум эмоций от единоборств.