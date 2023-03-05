«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Павла Занозина на матч АПЛ 5 марта

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 2000 рублей!

5 марта в 19:30 по московскому времени «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 26-м туре АПЛ. Прогноз на матч дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин.

В какой форме «Ливерпуль»

Красные неудачно проводят сезон: досрочно покинули Кубок Англии (поражение в 1/16 финала от «Брайтона») и Кубок лиги (поражение в 1/8 финала от «Манчестер Сити»), находятся в шаге от вылета из Лиги чемпионов (в первом матче 1/8 финала уступили дома «Реалу» 2:5), а в чемпионате Англии идут лишь шестыми с отставанием в 21 очко от лидирующего «Арсенала». Большая группа болельщиков даже требует отставки Юргена Клоппа, не понимая, что дело не в немецком специалисте, а в стареющем составе. Команде необходимы изменения. Но сделать их удастся лишь летом, пока же мерсисайдцы изо всех сил стараются попасть в первую четверку, чтобы играть в Лиге чемпионов на будущий сезон. В последнем туре был обыгран неудобный «Вулверхэмптон» (2:0), что позволило продлить и беспроигрышную, и сухую серии в АПЛ до четырех матчей. Своим первым результативным действием с 9 октября отметился Диогу Жота, вернувшийся после травмы. Девятый гол забил лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохаммед Салах, хотя реализация моментов египтянином и в целом командой оставляет желать лучшего. Травмы Тьяго Алькантары и Луиса Диаса по-прежнему не позволяют красным играть оптимальным составом.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Эрик Тен Хаг проделал колоссальную работу, вернув «Манчестер Юнайтед» в претенденты на победу во всех турнирах, в которых участвует команда. Манкунианцы уже выиграли один трофей, в финале Кубка лиги обыграв «Ньюкасл» (2:0). Примечательно, что в 5 из 6 матчей турнира не было пропущено ни одного гола. В Кубке Англии уже удалось добраться до 1/4 финала, где соперником будет «Фулхэм». В Лиге Европы МЮ вышел в 1/8 финала, на минувшей неделе по сумме двух матчей пройдя «Барселону» (2:2, 2:1). В АПЛ команда идет третьей, отставая от «Арсенала» на 11 очков, а от «Манчестер Сити» – на 6. Но у подопечных Тен Хага есть игра в запасе. С февраля приходится играть без получившего травму Кристиана Эриксена, и пока у МЮ неплохо получается. В потрясающей форме пребывает Маркус Рашфорд, забивший 10 голов в 10 последних матчах чемпионата. Накануне поездки на «Энфилд» болельщиков может смущать только тот факт, что 20 из 28 пропущенных манкунианцами мячей в АПЛ пришлись на выездные игры.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В первом круге манкунианцы усилиями Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда обыграли мерсисайдцев со счетом 2:1. Этот успех позволил МЮ прервать серию из трех подряд поражений в чемпионате от красных, в которых футболисты «Ливерпуля» забили 13 голов.

Прогноз Павла Занозина на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» 5 марта

Тотал больше 3,5 за 2.50

– Суперматч в Англии! Даже сейчас, когда «Ливерпуль» намного ниже, чем мы все привыкли за последние годы, эта игра воспринимается как потрясающее противостояние. Одна из последних возможностей Юргена Клоппа показать, что он все еще нужен и может вести команду вперед. Тот факт, что «Ливерпуль» с небольшим преимуществом воспринимается букмекерами фаворитом, – остаточность образа. Да, он играет дома, но с «Реалом» в Лиге чемпионов тоже был матч дома и даже с преимуществом в два мяча. Но в итоге все закончилось печально. Тем не менее в матчах с менее крутыми соперниками «Ливерпуль» побеждает и даже не пропускает. Ну а «Юнайтед» вообще в чумовой форме и вообще никому не уступает, даже «Барсу» прошел в Лиге Европы. Мне кажется, в предстоящем матче все настолько непредсказуемо, что вроде бы надо ставить на ничью. Но может быть и перекос в любую из сторон. Поэтому я бы просто предложил сыграть на очень большой верх. МЮ забивает, «Ливерпуль» от сильных соперников пропускает и включается в обмен атаками, а значит, может быть тотал больше 3,5. По-моему это правильный вариант. Особенно если посмотреть на последние результаты очных матчей – там всегда много голов, причем часто в одну сторону. Будем надеяться, что игра оправдает наши ожидания, а забить четыре гола команды точно могут.

Регистрируйся в Фонбет и получи фрибет 2000 рублей!

Реклама, fon.bet, 18+