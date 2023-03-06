Кубок Гагарина: нарушится ли равновесие в сериях?

6 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдут третьи матчи в парах «Сибирь» – «Авангард», «Металлург» – «Автомобилист», «Динамо» Москва – «Торпедо» и «Северсталь» – ЦСКА. Аналитики Olimpbet дали свои расклады.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Третьи матчи

«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард» (Омск). 6 марта, 18:30 (время Астаны)

Счет в серии – 1:1

Удивительная история: абсолютно во всех парах стартового раунда плей-офф после двух матчей счет в сериях ничейный.

Сибирские команды обменялись победами в Омске, что можно признать положительным результатом для «Сибири». Теперь она дважды подряд примет «Авангард» на своем льду, а значит – имеет неплохие шансы добиться решающего перевеса в споре с «ястребами», ведь оба домашних матча регулярного сезона-2022/23 новосибирцы у омичей выиграли.

Тем любопытнее, что эксперты Olimpbet по-прежнему видят «Авангард» явным фаворитом этой серии, предлагая на его проход в четвертьфинал Кубка Гагарина коэффициент 1.49 (против 2.61 у «Сибири»).

Но в третьей игре, по мнению самого популярного в Казахстане букмекера, перспективы хозяев на победу все же немного весомее: П1 – 2.48, Х – 3.65, П2 – 2.75.

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«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург). 6 марта, 20:00

Счет в серии – 1:1

В Екатеринбурге соперники выиграли по разу, что подтвердило приблизительное равенство сил у «Автомобилиста» и «Металлурга». Серия переезжает в Магнитогорск, где «сталевары» постараются сделать все, чтобы деморализовать противника.

Но просто «магнитке» с «автомобилистами» точно не будет, ведь свою гостевую победу в плей-офф «Металлург» одержал лишь в овертайме, а в регулярном чемпионате команда Ильи Воробьева обыграла коллектив Николая Заварухина только в одной из четырех попыток.

И все же аналитики Olimpbet отдают предпочтение в этой паре клубу с более низким номером посева – «Металлургу». Причем как в третьем матче серии (П1 – 2.1, Х – 3.95, П2 – 3.2), так и по итогам всего противостояния (Проход «Металлурга» – 1.71, Проход «Автомобилиста» – 2.13).

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 6 марта, 22:30

Счет в серии – 1:1

Пока соперники полностью оправдывают ожидания от своего противостояния: два стартовых матча серии в Нижнем Новгороде получились яркими, зрелищными и с голами в пустые ворота в концовках обеих встреч. Нет никаких сомнений, что в российской столице спор «Динамо» и «Торпедо» продолжится в том же духе.

Эта пара противников – лишь одна из двух, в которой пока не было овертаймов. Эксперты считают крайне маловероятным, что и в третьей попытке москвичам с волжанами не хватит трех периодов для выявления сильнейшего: Овертайм: будет – 4.1; Овертайм: не будет – 1.24.

Безоговорочными фаворитами предстоящего матча аналитики Olimpbet видят хозяев: П1 – 1.81, Х – 4.1, П2 – 4.1. При этом победа «Динамо» даже с минимальной форой оценивается очень приличным коэффициентом: Ф1 (-1.5) – 2.4.

«Северсталь» (Череповец) – ЦСКА (Москва). 6 марта, 22:30

Счет в серии – 1:1

Не будет преувеличением утверждать, что «сталевары» совершили маленький подвиг, зацепив в Москве один матч серии с «армейцами». Победи ЦСКА вслед за первой и во второй встрече, была бы велика вероятность того, что это противостояние закончилось бы уже после двух ближайших игр в Череповце.

Но «Северсталь» сумела одолеть москвичей в овертайме и теперь сделает все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков на домашнем льду.

И ведь для этого у команды Андрея Разина есть определенные предпосылки: «Северсталь» в родных стенах выиграла у ЦСКА все три последних матча с общим счетом 13:5! Так что «красно-синим» точно есть, над чем задуматься. Впрочем, во всех трех случаях череповчане побеждали в рамках «регулярки», а плей-офф – это, как говорится, совсем другая история.

Вот и самый популярный в Казахстане букмекер считает, что у коллектива Сергея Федорова намного больше шансов снова выйти вперед в серии: П1 – 3.7, Х – 3.9, П2 – 1.95.

Кроме того, аналитики полагают, что шайб будет заброшено в третьем матче не очень много: Тотал (5.5) мен – 1.52.

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