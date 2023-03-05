Сделай ставку на «Ливерпуль» – «МЮ» и участвуй в розыгрыше 20 миллионов рублей

5-го марта «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» едет на «Энфилд» за победой. Команда Тен Хага выиграла четыре матча подряд. Последняя очная встреча с «Ливерпулем» также завершились в пользу «МЮ» – 2:1.

Уверен в победе гостей? Поставь в БЕТСИТИ и прими участие в розыгрыше 20 миллионов рублей!

«Ливерпуль» – нестабилен. После чувствительного поражения в Лиге чемпионов от «Реала» (2:5) команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и обыграла «Вулверхэмптон» (2:0). Чего же ожидать от встречи с принципиальным соперником?

Аналитики БЕТСИТИ не видят явного фаворита в предстоящей игре. На победу хозяев можно поставить за 2.43. Ничью эксперты оценивают в 3.80, на «МЮ» же предлагается котировка в 2.85.

Не могут однозначно определить фаворита и игроки БЕТСИТИ. 39% от общего объема ставок приходятся на «Ливерпуль», 33% – на «Манчестер Юнайтед». Остальные 28% заряжены бетторами на ничью.

Посмотреть видеотрансляцию матча можно в БЕТСИТИ с бонусом до 100 000 рублей для новых игроков! Начало прямой трансляции – 19.30.