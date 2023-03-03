FC Kairat x 1XBET

Новый сезон – старые цели! Футбольный клуб «Кайрат» начинает новый сезон и в эти выходные. В первый день весны на базе ФК «Кайрат» состоялась презентация команды на 2023 год. Во время презентации руководством была представлена стратегия клуба, а также поставлены задачи на предстоящий сезон, включая сосредоточение на игроках, выросших в футбольной школе «Кайрат», и стремление достичь лучших результатов. Были приглашены представители спонсоров – Юрий Матиюн (1XBET) и Ануар Омарбеков («КНК Кемикал»).

“Футбольный клуб «Кайрат» и компания 1XBET уже несколько лет сотрудничают в рамках партнерской программы. Мы надеемся, что сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон.”,- дал комментарий представитель компании 1XBET Юрий Матиюн. “История «Кайрата» берет свое начало в 1954 году, когда был создан данная команда. С тех пор клуб прошел долгий путь развития и стал одним из самых известных и уважаемых футбольных клубов в Казахстане. Сегодня «Кайрат» является одним из лидеров казахстанского футбола, выиграв множество национальных титулов и соревнований. Клуб имеет огромную армию поклонников, которые поддерживают его на каждом матче. Наше партнерство является эксклюзивным в рамках Чемпионата Казахстана и мы горды, что являемся частью проекта!”.

После этого зрителям были показаны составы команды на сезон 2023 года, которые включали новых игроков: защитника из Израиля Офри Арада, российского полузащитника Дмитрия Сергеева, а также Мираса Кобеева и Александра Мрынского, переведенных из команды «Кайрат-Жастар».

Первый матч в рамках нового сезона Премьер-Лиги ФК “Кайрат” проведен на своём поле против команды “Атырау”! Матч пройдёт в воскресенье, 5 марта, и стартует в 17:00. В перерыве встречи выступит специальный гость – известный казахстанский исполнитель M’Dee.