«Чемпионский кешбэк» от Olimpbet: собирай экспрессы на РПЛ и возвращай до 50%

Российский футбол возвращается после зимнего перерыва! Сможет ли «Спартак» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство? Сохранит ли «Ростов» место в тройке? Покинет ли «Локомотив» зону стыковых матчей? У нас есть 13 весенних туров, чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы.

К возвращению РПЛ букмекерская компания Olimpbet запустила акцию «Чемпионский кешбэк» и возвращает до 50% от экспрессов, если они не заходят.

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